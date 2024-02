PSG Mercato : 15 pistes démenties, gros rebondissement pour Gavi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La semaine dernière, de nombreux médias, dont L'Équipe et Mundo Deportivo, ont fait état d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, en vue du prochain mercato estival. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Gavi, une fausse piste pour le PSG ? Mais d'après les informations du compte X @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l'actualité du PSG, et surtout les transferts, l'international espagnol ne serait en réalité pas dans le viseur des dirigeants parisiens pour l'été prochain. Le suiveur du PSG a aussi démenti les pistes menant à Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Raphaël Varane, Casemiro, Marcus Rashford (Manchester United), Romelu Lukaku, Diego Llorente (AS Roma), Luka Modric (Real Madrid), Andrea Tonali, Alexander Isak (Newcastle), Julian Brandt, Donyell Malen (Borussia Dortmund), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Richarlison (Tottenham) et Serhou Guirassy (Stuttgart). Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer L'intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, serait finalement infondé. De toute façon, l'international espagnol serait jugé intransférable par le Barça.

Fabien Chorlet

Rédacteur