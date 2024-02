PSG Mercato : gros retournement de situation pour l'après-Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis que Kylian Mbappé a fait savoir qu'il ne prolongerait pas, de nombreux noms ont circulé au PSG pour le remplacer la saison prochaine. Notamment ceux de Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Napoli), deux joueurs découverts par Luis Campos, qui les avaient faits venir à Lille. Mais Le Parisien du jour, qui fait un point sur ce dossier très important pour le club de la capitale, apporte des informations contradictoires.

Salah en priorité mais...

S'appuyant sur une source interne au club, le quotidien régional assure que les flops Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos se verront offrir une deuxième chance. Notamment le premier, qui bénéficie de l'étiquette de "joueur voulu par le président". Avec eux mais aussi Dembélé et Barcola, le secteur offensif est déjà bien pourvu. Mais le PSG voudrait tout de même recruter une star planétaire pour prolonger la politique strass et paillettes du Qatar. Et à ce niveau, Leao et Osimhen ne font pas le poids avec Neymar, Messi ou Mbappé. Les dirigeants viseraient plutôt un Mohamed Salah. Seuls bémols, l'Egyptien de Liverpool n'incarne pas l'avenir (il a 31 ans) et l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, avec une puissance financière supérieure...

Malgré des débuts décevants, le PSG souhaite conserver Kolo Muani et Ramos la saison prochaine

