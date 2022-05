PSG - Mercato : Guardiola ne viendra pas à cause d'al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Bien sûr, depuis que le Qatar est au PSG, il ne faut jamais dire jamais. On ne voyait pas Neymar venir en 2017, on ne le voyait pas rester en 2020, on ne pensait pas que Kylian Mbappé allait prolonger... Mais au final, l'émir finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Mais là, pour Pep Guardiola, ça risque d'être compliqué. Parce que le Catalan est lié contractuellement à Manchester City mais surtout parce que les propriétaires des champions d'Angleterre, la famille princière d'Abu Dhabi, détestent Nasser al-Khelaïfi.

Les faits remontent à avant la prise de contrôle de QSI au PSG et sont relatés par Romain Molina dans l'interview accordée à Blast. A l'époque, al-Khelaïfi est à la tête de la chaine qatarie Al Jazeera. Selon Molina, comme il va le faire ensuite avec les footballeurs, NAK surpaye les droits, le but étant d'offrir le meilleur du football via sa chaîne. En 2008-09, il lorgne les droits de la Champions League et de la Premier League. Comme Abu Dhabi TV. Un pacte est scellé entre les deux rivaux, qui doivent prendre chacun une compétition. Abu Dhabi TV respecte le pacte, la C1 revient à Al Jazeera. Mais, surprise, quelque temps plus tard, c'est une société inconnue, MP Silva, qui obtient les droits de diffusion de la Premier League. Droits qu'elle rétrocède dans la foulée à Al Jazeera. Nasser al-Khelaïfi était derrière ce montage qui a fait d'Abu Dhabi les cocus de l'histoire. L'émirat n'a jamais pardonné au dirigeant et lui voue une haine féroce depuis. D'où la rivalité entre City et le PSG. D'où l'impossibilité pour Guardiola d'aller à Paris...

Raphaël Nouet

Rédacteur