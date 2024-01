PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Guimaraes est à Paris, son avenir est scellé !

Alors que Bruno Guimaraes est la priorité hivernale du Paris Saint-Germain dans l'entrejeu, le milieu de terrain de Newcastle se serait rendu ce lundi dans la capitale française. C'est ce que vient d'annoncer le journaliste italien, Fabrizio Romano. Mais l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais ne serait pas à Paris pour négocier son transfert au PSG mais simplement pour un voyage personnel.

Toujours d'après Fabrizio Romano, l'international brésilien, également annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid ne devrait pas rejoindre le champion de France en titre lors de ce mercato hivernal et devrait plutôt rester chez les Magpies où il est considéré comme intouchable. Les dirigeants parisiens et Luis Enrique peuvent donc oublier Bruno Guimaraes pour cet hiver.

⛔️🇧🇷 Bruno Guimarães is in Paris today… but just for personal trip. Brazilian midfielder enjoying free day with his friends and family.



◉ NO correlation with Paris Saint-Germain interest.



◉ NO January move expected as he’s now untouchable for Newcastle. pic.twitter.com/EDZCBmfjuH