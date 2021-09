PSG - Mercato : Hakimi veut déjà revenir au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Auteur d’un début de saison plein de promesses au PSG, Achraf Hakimi est rentré dans le rang hier en C1 à Bruges (1-1). Malgré 20 premières minutes de qualité, le latéral droit marocain a souffert devant les attaquants belges et n’a quasiment plus fait aucune différence après la pause.

Pire, Hakimi a montré un déchet inhabituel, ce qui lui a valu la note très moyenne de 4/10 dans L’Équipe. S’il semble se sentir comme un coq en pâte depuis son arrivée au PSG cet été, l’intéressé caresse un autre rêve pour son futur : revenir au Real Madrid, où il a été formé !

« Le rêve d’Hakimi est de revenir au Real Madrid, a révélé Antonio Conte hier soir au micro de Sky Italia. L’an dernier, il avait souffert les deux matches que l’Inter Milan avait disputé contre les Merengue. Il avait commis une erreur à Valdebebas et a travaillé d’arrache-pied à partir de là. C'est aujourd’hui l’un des meilleurs latéraux du monde, il peut devenir un crack. »

💬 Antonio Conte : "Le rêve d’Hakimi est de revenir jouer au Real MadrId."https://t.co/gxxAPaNyq4 — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2021