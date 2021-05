PSG - Mercato : Icardi claque la porte, Leonardo tient sa vengeance sur le LOSC !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face à Manchester City

Le PSG se prépare à un mercato agité cet été. Ce matin, la presse italienne a fait savoir que la nomination attendue de Max Allegri à la Juventus Turin pourrait accélérer le départ de Mauro Icardi. Foot Mercato va même plus loin en annonçant que l’attaquant argentin a demandé à quitter le PSG, requête à laquelle le club de la capitale semble décidée à céder.

En parallèle, Leonardo serait proche de trouver un accord avec Lucas Lavallée pour un premier contrat professionnel. « A la recherche d’un jeune gardien depuis plusieurs semaines, Paris a avancé concrètement ces derniers jours. L’international U18 français devrait être parisien dans quelques semaines », fait savoir Loïc Tanzi.

Lavallée discute aussi avec le LOSC

Pour mémoire, Lavallée évolue au LOSC depuis trois ans et était en discussions avec le club nordiste depuis plusieurs semaines pour accéder à ce même Graal. Si le deal se confirme, le PSG aura donc été plus convaincant que son rival et successeur au titre de champion de France.