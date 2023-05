PSG – Mercato : Icardi en partance pour un club londonien !

Avec 14 buts et 7 passes décisives, Mauro Icardi, en disgrâce au PSG la saison dernière, se relance pleinement du côté de Galatasaeray, où il est prêté.

Mais l'ancien joueur de l'Inter ne devrait pas rester à Istanbul. Et selon le média turc AS Marca, il pourrait rejoindre Fulham. Un accord aurait été trouvé Le deal serait d'environ 12 M€ plus 3 M€ supplémentaires. A suivre...

🚨EXCLUSIVE:



Fulham are closing on Mauro Icardi signing from PSG. Deal in place for summer move, club sources confirm. Fee will be around €12m plus €3m add ons. 🇦🇷#FFC #Mercato



Personal terms at final stages.



⚽️14 goals and 7 assists in 19 games with Galatasaray this season. pic.twitter.com/qqSoV4NtPX