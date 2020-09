PSG - Mercato : Icardi, symbole de la fracture Leonardo - Tuchel

Alors que le PSG va tenter de réaliser la passe de trois victoires en Ligue 1 ce soir à Reims, L'Equipe s'interroge sur les difficultés rencontrées par Mauro Icardi depuis plusieurs semaines maintenant. L'attaquant argentin n'a plus marqué depuis le 29 février, a traversé le Final 8 de Champions League comme un fantôme mais a vu son option d'achat levée par Leonardo auprès de l'Inter Milan pour 50 M€ (plus 8 de bonus). D'ailleurs, le quotidien sportif explique cette décision du directeur sportif n'a pas été du goût de son entraîneur…

Une grosse erreur de Leonardo ?

On peut lire dans l'article que "Thomas Tuchel n’aurait d’ailleurs pas été très chaud pour la levée de son option d’achat, contrairement à Leonardo qui y a vu une bonne opportunité en grattant une quinzaine de millions sur son prix initial“. Un bon coup financier de la part du Brésilien ? Pas sûr car, déjà, il a sérieusement son enveloppe mercato réduite par la crise financière. Et ne peut pas, du coup, mettre le paquet pour un latéral droit ou un demi défensif.

En plus, pas sûr que la cote de Mauro Icardi vaille réellement 50 M€. En tout cas, depuis qu'il est à Paris, il n'a pas apporté la preuve de son importance dans une équipe où ce sont Neymar et Kylian Mbappé qui font la pluie et le beau temps en attaque… Et si c'est Thomas Tuchel qui avait eu raison sur ce dossier ?