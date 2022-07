PSG - Mercato : Icardi ne va faire aucun cadeau à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Bien qu'il soit placé sur la liste des indésirables à transférer cet été, Mauro Icardi a pris part à la tournée au Japon et a même eu droit à une entrée en jeu dans la victoire 2-1 face à Kawasaki. Il aura vu Kalimuendo briller de son but et n'aura d'ailleurs pas pu s'illustrer. Galtier l'a sélectionné mais le PSG compte clairement se débarrasser de l'Argentin rapidement. Malheureusement, cela s'annonce être mission impossible pour les Qataris.

Icardi refuse d'aller voir ailleurs

D'après Foot Mercato, les pistes vers Monza et l'OGC Nice, se sont bel et bien avérées. Un troisième candidat était même très intéressé et pas des moindres puisque Jose Mourinho avait envie de relancer l'ancien goleador de l'Inter Milan à l'AS Roma. Le PSG aurait bel et bien discuté avec les trois clubs mais le joueur s'est systématiquement opposé à un départ et a bloqué son transfert.

Icardi, c'est loin d'être fini

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale, l'Argentin ne fera aucun cadeau et compte bien aller au bout de son bail en percevant les 12 millions de salaire annuels que lui octroie le Paris Saint-Germain. Les Qataris vont devoir se démener pour arriver au bout de ce dossier épineux qui pourrait ne pas se conclure cet été.