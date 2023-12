PSG - Mercato : il a tenu tête à Messi au FC Barcelone et a signé à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le grand public français a appris à connaître Arnau Tenas il y a une semaine. Suite à l’expulsion de Gianluigi Donnarumma au Havre, le gardien espagnol a fait une entrée remarquée avec pas moins de sept parades décisives (2-0). Depuis, l’ancien portier du FC Barcelone fait parler de lui. Josep Vall, ancien dirigeant de Vic, où jouait Tenas plus jeune, a raconté à quel point ce dernier n’avait pas froid aux yeux, même face à une légende comme Lionel Messi. Retrouvez toute l'actualité du PSG Tenas a déjà tenu tête à Messi au Barça ! « Par certains aspects, on dirait un ancien. Dans le vestiaire du Barça, Arnau ne faisait aucun complexe avec personne, a-t-il affirmé à L’Équipe. S’il devait dire quelque chose même à Messi, il le faisait. Il a une sorte de feeling qui fait qu’il sait se positionner auprès de ceux qui comptent, qui ont de l’influence. » Les unes de L'Équipe du dimanche 10 décembre. pic.twitter.com/QmDQwcNAPJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Arraché au FC Barcelone cet été, Arnau Tenas(22 ans) a réalisé des débuts fracassants dimanche dernier au Havre (2-0) en étant décisif lors du succès du Paris Saint-Germain. le gardien espagnol possède un caractère fort.

Bastien Aubert

Rédacteur