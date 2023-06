PSG - Mercato : immense retournement de situation pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Poussé vers la sortie par les dirigeants et même les supporters du Paris Saint-Germain, Neymar est plus que jamais annoncé sur le départ cet été. Mais un retournement de situation pourrait finalement avoir lieu pour l'avenir de la star brésilienne.

En effet, selon les informations du quotidien espagnol AS, l'ancien joueur du FC Barcelone, annoncé à Chelsea, Manchester United ou encore à l'Inter Miami depuis l'arrivée de Lionel Messi, pourrait finalement rester une année de plus au PSG. Mais un départ de Neymar ne serait tout de même pas à exclure puisque les propriétaires qatariens penseraient toujours à le vendre.

Pour résumer

