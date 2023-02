PSG - Mercato : incandescent, Hakim Ziyech aurait contacté le boss de Chelsea par SMS

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S'il y en a un qui a très mal vécu le Mercato du 31 janvier, c'est bien Hakim Ziyech (Chelsea, 29 ans). Présent au siège du PSG à la Factory dans l'espoir de signer, l'international marocain a vu le deal capoter pour quatre minutes... A cause des errements du service juridique du club londonien, plus occupé à boucler le dossier Enzo Fernandez (Benfica) qu'à entériner son départ. Ziyech maintient le contact avec Hakimi pour l'été prochain D'après le média francilien, Hakim Ziyech a pourtant payé de sa personne pour faire que son prêt sans option d'achat à Chelsea se fasse. D'après Le Parisien, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a notamment envoyé un SMS au propriétaire américain des Blues Todd Boehly pour faire accélérer son transfert. Impuissant face à ce transfert raté, Hakim Ziyech l'aurait particulièrement mal vécu au moment de rentrer à Londres selon un proche du dossier : « C'était un désordre absolu. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires ou qu'on traite un joueur. Ziyech est incandescent ». L'intéressé reste néanmoins en contact avec son ami Achraf Hakimi, dans l'espoir que son transfert puisse cette fois-ci intervenir l'été prochain.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life