PSG - Mercato : Inzaghi revient sur le dossier Skriniar

Les négociations ont échoué ! Alors que Milan Skriniar était d’accord pour rejoindre le PSG cet hiver lui qui est en fin de contrat en juin prochain, l’Inter et le club de la capitale n’ont pas trouvé un accord pour l’international slovaque. Le joueur de 27 ans va donc finir la saison avec le club italien avant de rallier Paris lui qui aurait déjà signé son contrat pour l’été prochain.

Absent mardi lors du quart de finale de la Coupe d’Italie face à l’Atalanta Bergame (1-0), son coach, Simone Inzaghi, est revenu sur son absence et sur la fin saison du joueur. « Pourquoi Milan Skriniar n’était pas présent ce soir ? Pour le laisser un peu tranquille. Il n’y a aucun problème avec lui, je l’utiliserai jusqu’à la fin. Il est avec nous jusqu’au 30 juin prochain et jusqu’au dernier match, je l’utiliserai et choisirai quand le faire jouer. », a-t-il lâché en conférence de presse.