PSG Mercato : Jadon Sancho plus une priorité ?

Ce lundi, Ekrem Konur assure que Manchester United a pris la décision de vendre Jadon Sancho cet été. L'ailier anglais, rentré d'un prêt de six mois très réussi au Borussia Dortmund, a obtenu une deuxième chance de la part d'Erik ten Hag mais il n'a visiblement pas convaincu son manager. Pour preuve, il n'était pas titulaire lors du Community Shield samedi dernier et a d'ailleurs manqué sa tentative lors de la séance des tirs au but, alors que les Red Devils auraient gagné s'il l'avait transformée...

Après la partie, Erik ten Hag a assuré qu'il n'en voulait pas à Sancho et que celui-ci tirerait bien d'autres pénaltys à l'avenir. Mais pas à Manchester, visiblement... Les Red Devils ont donc la volonté de vendre leur joueur et on aurait pu penser que le PSG sauterait sur l'occasion. Sauf que non. Konur explique qu'après des contacts prolongés entre les deux parties ces dernières semaines, Sancho n'est plus une priorité pour Paris.

Est-ce parce qu'il a été dit que Luis Enrique se posait des questions sur la mentalité du joueur et sur sa capacité d'intégration au sein de son équipe ?

