PSG – Mercato : Jese au chevet d'un grand du Calcio

Ce devrait être officialisé dans la journée : Jese Rodriguez, l'ancien joueur du PSG, va s'engager avec la Sampdoria. Selon les informations de Sky Sports Italia, l'attaquant espagnol a atterri à Gênes ce matin pour parapher son contrat. Il était libre depuis sa résiliation cet hiver avec Ankaragucu, avec qui il a inscrit 2 buts lors de la première partie de saison.

Avant d’officiellement s’engager pour le club génois, 19e de Serie A, Jese doit attendre l’officialisation du départ d’Omar Colley, qui va signer à Besiktas.

