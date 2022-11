PSG - Mercato : Joao Félix à oublier même pour l'été 2023 ?

Buteur avec le Portugal contre le Ghana (3-2) il y a trois jours, Joao Félix est bien décidé à réaliser une grande Coupe du monde. Parce qu'il vient de cirer le banc de l'Atlético Madrid pendant trois mois mais aussi parce qu'il se dit qu'en brillant sous les yeux de la planète entière, il aura plus de chances d'accéder à son souhait de quitter les Colchoneros au plus vite. Dans son esprit, janvier serait parfait. Mais s'il ne trouve pas de challenge suffisamment intéressant, il est prêt à attendre jusqu'en juin.

Le PSG, comme expliqué par L'Equipe samedi matin, ne pourra rien faire cet hiver, à cause de son déficit colossal qui fait que le fair-play financier limite ses mouvements. Il lui faudra patienter jusqu'à l'intersaison, quand Lionel Messi voire Kylian Mbappé seront partis. Mais à ce moment-là, il est possible que Joao Félix ne soit plus sur le marché ! En effet, selon Marca, le Bayern Munich aurait une longueur d'avance sur tout le monde. Les Bavarois étaient prêts à mettre 100 M€ sur la table cet été pour recruter l'ancien du Benfica. Ils seraient toujours intéressés. Et même s'il dit attendre le double, l'Atlético pourrait accepter de céder son joueur moyennant 60 M€...

João Félix was only 6 years old when Cristiano Ronaldo scored his first World Cup goal.



16 years later, they both score in the same World Cup game.



Let that longevity sink in 🤯 pic.twitter.com/QILhhH5z2O