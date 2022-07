PSG - Mercato : Jorge Mendes a évité un premier échec cuisant à Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Première grosse recrue de l'intersaison parisienne, le milieu de terrain portugais Vitinha s'est engagé jusqu'en 2027 moyennant 40 M€. On ne le savait pas forcément mais les négociations ont été ardues entre les deux camps, Luis Campos pour le PSG et Jorge Nuno Pinto da Costa pour le FC Porto. Ce dernier a révélé dans une interview relayée par AS qu'il avait fallu l'intervention de Jorge Mendes pour que l'opération se réalise. « Ce que j’ai dit quand nous avons parlé de Vitinha, c’est que nous avions une offre de 30 M€ et que nous ne l’avons pas vendu, contre l’avis de certains qui pensaient que c’était un gros coup. J’ai dit que je ne le vendrais que pour les 40 M€, tant que nous n'aurions pas l’argent tout de suite. L’opération Vitinha n’a été achevée qu’à neuf heures du soir le dernier jour de juin. La participation de son agent Jorge Mendes a été importante, car il avait une bonne relation avec le PSG et a aidés à les convaincre, à leur faire comprendre que je n’allais pas abandonner. Il leur a donné plusieurs exemples d’autres transferts, parce qu’ils pensaient que je bluffais, mais à neuf heures du soir, ils ont vu que j'étais sérieux et l’accord a été conclu comme nous le voulions. Parce que quiconque veut un joueur du FC Porto sait déjà qu’il doit payer la clause en espèces. » El presidente del Oporto ha contado cómo fueron las negociaciones entre el gigante francés y el Oporto por Vitinha. Finalmente, pagaron 40 millones. https://t.co/rQJU065p4E — AS Fútbol (@AS_Futbol) July 10, 2022

