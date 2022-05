PSG – Mercato : journée décisive demain pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne semble plus être qu'une question de jours. Le contrat XXL de la star du PSG est ficelé et le joueur ne cache plus que son choix est « quasiment fait », et que l'annonce de sa décision est imminente.

Selon Fabrizio Romano, la journée de mardi sera importante. « Il y aura de nouveaux contacts, directs, mardi, pour Mbappé. Sa famille et ses avocats sont impliqués, en attendant que la décision soit rendue publique rapidement », annonce en effet le journaliste italien.

New direct, important contacts on Tuesday for Kylian Mbappé. His family and lawyers will be involved, waiting for the official decision to be made public soon ⭐️🇫🇷 #Mbappé



Tomorrow, time for one more step. Real Madrid are really confident, waiting for final communication as PSG. https://t.co/bORjgdSH49