PSG - Mercato : Kalimuendo, nœud de tensions entre Galtier et Campos ?

Très unis depuis leur aventure commune à Lille entre 2017 et 2021, Christophe Galtier et Luis Campos ont parfois des divergences. Et il semblerait que l'avenir Arnaud Kalimuendo en soit une. Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, le directeur du recrutement du PSG aimerait vendre son attaquant de 20 ans à Leeds United, à qui il a signifié que ce serait 25 M€ ou rien.

Mais son entraîneur, lui, aimerait le conserver. Il l'apprécie tellement qu'il l'a convié à la tournée à Japon alors qu'il n'était pas dans les plans au départ. Kalimuendo représente un profil intéressant pour Galtier, qui le connaît déjà. Et il s'agit en outre d'un "renfort" à coût zéro, ce qui n'est pas rien en cette période où le fair-play financier serre la vis au club de la capitale...