PSG – Mercato : Kari a choisi Lorient, il s'explique

Le PSG a officialisé ce jeudi les arrivées de Milian Skriniar et Marco Asensio. Mais ce soir, c'est un départ qu'annonce le club de la capitale : Ayman Kari est à nouveau prêté au FC Lorient, où il avait évolué ces six derniers mois.

« J’y ai pris mes marques, au sein d’un effectif de qualité »

Dans le viseur de certains clubs anglais, le joueur de 18 ans a expliqué son choix. « C’est un club qui m’a permis de découvrir la Ligue 1 et qui m’a fait confiance. Je suis forcément heureux de rester au FC Lorient pour cette nouvelle saison. J’y ai pris mes marques, au sein d’un effectif de qualité. Je peux me projeter avec ce groupe un peu plus que la saison passée et j’espère réaliser une belle saison avec les Merlus. »

Ayman Kari prêté au @FCLorient une saison supplémentaire.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Ayman pour la saison 2023-2024 avec le FC Lorient. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

