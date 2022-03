PSG - Mercato : Kehrer annonce la couleur pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du match amical entre les Pays-Bas et l'Allemagne, Thilo Kehrer, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, s'est exprimé sur son avenir. Sans dire s'il avait des envies d'ailleurs, le défenseur central allemand a martelé qu'il voulait du temps du jeu.

"Je veux jouer le plus de matchs possible"

"Je veux jouer, autant que possible. C’est bien sûr quelque chose de spécial de jouer dans une équipe avec autant de grands joueurs. En même temps, c’est une grande concurrence. Mais c’est aussi un défi que j’essaie de relever du mieux que je peux. Je suis à Paris depuis trois ans et demi. Nous sommes sortis des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, nous sommes encore en championnat, c’est sur cela que nous nous concentrons. Tout va toujours très vite pour moi, j’ai joué 28 matchs avec le PSG cette saison, mon objectif est de jouer le plus possible. Je me concentre bien sûr aussi sur la Coupe du monde cet hiver, c’est pourquoi je veux rester bien dans le rythme et jouer le plus de matchs possible", a lâché l'ancien joueur de Schalke 04 devant la presse.

Fabien Chorlet

Rédacteur