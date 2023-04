PSG - Mercato : Keylor Navas met déjà la pression aux dirigeants parisiens

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Les choses sont claires, du moins dans son esprit. Et c'est sans doute pour cette raison que Keylor Navas, prêté par le PSG au club anglais de Nottingham Forest cette saison, a tenu à parler. Et ce dans un entretien à Canal+ diffusé ce dimanche, au cours duquel le gardien estime être capable de de gagner la Ligue des champions. Gianluigi Donnarumma appréciera...

"Je voulais aider..."

"Je me sens capable de jouer dans n'importe quelle équipe. Et on verra, dans le futur, ce qu'il se passe. J'ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions. Quand j'y étais, on a eu l'opportunité. On a été en finale alors que le club ne l'a jamais atteint. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis. Quand j'étais au club, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes, que je ne m’entraînais pas ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider, m’entraîner encore plus pour montrer que je pouvais jouer. Mais je n’en ai pas eu la possibilité."