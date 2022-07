PSG - Mercato : Kimpembe échangé avec un ancien Parisien ?

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Courtisé par Chelsea et l’Atletico Madrid, Presnel Kimpembe pourrait également se retrouver dans un échange avec la Juventus qui se prépare à devoir remplacer De Ligt et a déjà perdu Chiellini. La priorité de la Vieille dame est d’enrôler le Napolitain Kalidou Koulibaly, et aurait envisagé Presko comme plan B d’après La Gazzetta dello Sport. Une alternative qui pourrait prendre de l’ampleur dans les prochains jours.

Kimpembe, un plan B qui pourrait vite devenir une priorité

Entre la très grosse offre que Naples aurait proposé au Sénégalais pour prolonger, et l’intérêt du FC Barcelone qui ne laisse pas insensible le défenseur, il sera très difficile pour la Juve de convaincre sa cible. Pour cela, le club turinois aurait déjà tout prévu en préparant un deal pour attirer Kimpembe, incluant Moise Kean dans l'échange. Devenu indésirable chez les Bianconeris, le buteur italien avait laissé une belle impression lors de son passage à Paris et pourrait intéresser Campos. Quant au champion du monde 2018, il pourrait retrouver ses amis Adrien Rabiot et Paul Pogba.

Alors que Paris pourrait se débarrasser de plusieurs joueurs, Presnel Kimpembe pourrait finalement faire partie du lot. Serait-ce une erreur de se séparer du défenseur formé au PSG ?