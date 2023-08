PSG, Equipe de France - Mercato : Kolo Muani a fait son choix

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après Gonçalo Ramos, le PSG aimerait encore attirer un renfort offensif. Le club de la capitale vise Randal Kolo Muani, un second buteur potentiel. Le Français s'est exprimé sur son avenir.

Kolo Muani est d'accord pour rejoindre le PSG

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Randal Kolo Muani aurait validé l'idée de rejoindre le PSG. Bien qu'il n'y ait encore aucun accord entre les deux clubs ni entre le joueur et le club de la Capitale, son arrivée est bel et bien de l'ordre du possible. Fabrizio Romano révèle également, sans donner l'identité, qu'un autre club aurait approché Francfort pour l'attaquant français.

Du côté du Parisien, on annonce que le dossier pourrait finalement tourner autour d'une somme de 80 M€. Soit moins que les 100 M€ initialement annoncés pour ouvrir la porte à l'ancien joueur du FC Nantes.

