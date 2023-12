PSG - Mercato : Kolo Muani fait son mea culpa et dévoile les raisons de sa méforme

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

S’il garde la confiance de Luis Enrique, Randal Kolo Muani (24 ans) sait que ces récentes prestations au PSG ne plaident pas en sa faveur. Maladroit dans la zone de vérité et peinant à se connecter à ses partenaires d’attaque, l’international tricolore a fait son autocritique.

« On attend plus de moi, surtout avec le prix. Je sais que je ne fais pas de bons matchs, il faut continuer à travailler et aller de l’avant, a-t-il annoncé à Téléfoot. C'est vrai que quand on arrive dans un club comme le PSG, je pense qu'il y a des exigences qui nous attendent. Donc c'est à nous de répondre présents et de s'adapter très rapidement. On est des professionnels quand même. »

« Ça a chamboulé ma tête d’arriver au dernier moment »

Loin de se défausser, l’ancien buteur du FC Nantes a expliqué que le timing de son transfert au PSG, où il est arrivée tard cet été après moult négociations avec Francfort, a perturbé son adaptation. « Ça a chamboulé ma tête d’arriver au dernier moment. C’est mon club de cœur, c’était mon rêve de signer ici au PSG, a-t-il avoué. Luis Enrique me demande d'être en mouvement, d'être toujours dos au but. Du coup, c'est à moi de progresser, aussi d'être dans la surface, d'être plus mobile. »

"C'est mon club de cœur."



Randal Kolo Muani sur son amour pour le PSG. @YassinNfaoui @BastienAL pic.twitter.com/2APthgsbiZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

