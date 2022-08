PSG – Mercato : Kurzawa à Fulham, Michut à Sunderland... les détails des deux deals révélés

Le PSG poursuit son opération dégraissage et parmi les « indésirables », deux joueurs doivent prendre la direction de l'Angleterre. C'est le cas du jeune Edourd Michut qui va rejoindre Sunderland en prêt. Selon Fabrizio Romano, il s'agit d’un prêt avec option d’achat de 5 M€ assorti d'une clause de revente. Le Titi est attendu en Angleterre ce mercredi.

Idem pour Layvin Kurzawa, à Fulham. Et selon le journaliste italien, l'ancien monégasque ne sera pas transféré au club londonien mais simplement prêté pour la saison, sans option d'achat. Kurzawa est sous contrat à Paris jusqu'en 2024.

Laywin Kurzawa to Fulham, deal now done and completed. Full agreement in principle — gonna be a loan deal, no buy option and no permanent move. Kurzawa will fly to London today. Here we go. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC



There are issues with Justin Kluivert work permit, deal in stand-by now. pic.twitter.com/ZbpMMSGOTX