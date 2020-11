PSG - Mercato : Kylian Mbappé a sucré une recrue à Neymar

L'information émane du quotidien ibérique Don Balon et est forcément à prendre quelques pincettes. Cet été, Neymar Jr aurait tenté de faire venir Luis Suarez au Paris Saint-Germain. Désireux de bâtir un trident terrible dans la Capitale française, le Brésilien a murmuré le nom de son ancien coéquipier, alors en disgrâce au FC Barcelone et qui a finalement rejoint l'Atlético Madrid sur la fin du Mercato.

Neymar vexé du refus du club pour Neymar ?

En interne, ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaïfi n'ont souhaité appuyer le bon plan de Neymar et ce pour au moins deux raisons. La première d'entre elle est que le Pistolero aurait pu entraver la liberté de mouvement et de croissance de Kylian Mbappé, dont la prolongation au delà de 2022 est vue comme une priorité à Paris. La seconde ? Cela aurait été une « énorme offense envers Edinson Cavani », sorti par la porte de derrière au même âge que Suarez.

D'après Don Balon, Neymar Jr n'aurait pas apprécié de se voir refuser un renfort et songerait de plus en plus à un départ. Le média parle de plusieurs offres en Premier League et d'une « déménagement » à l'été 2021... En même temps que Kylian Mbappé et Marquinhos.