PSG - Mercato : l’affront de trop pour Sergio Ramos ?

À quoi ressemblera l’avenir de Sergio Ramos (37 ans) ? Cette question épineuse restera sans doute en suspens jusqu’à la fin de la saison et l’expiration de son contrat. Pour l’heure, la direction du PSG n’exclut pas de prolonger le bail du défenseur central espagnol.

Ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé en ce sens en laissant entendre que le PSG souhaitait conserver Ramos la saison prochaine. Une manière d’éloigner la menace saoudienne mais pas forcément de calmer les ardeurs de Luis Campos pour lui trouver un remplaçant.

Selon Ekrem Konur, le PSG a ouvert des négociations avec Luka Vuskovic, défenseur central croate Hajduk Split. Le stoppeur, âgé de seulement 16 ans, est également courtisé par Manchester City, ce qui devrait donner une raison supplémentaire au Qatar de tout mettre en œuvre pour le recruter. Et de signifier à Ramos qu’il ne sera que remplaçant la saison prochaine ?

🚨 Manchester City and Paris St-Germain have made opening bids for Hajduk Split's 16-year-old Croatian defender Luka Vuskovic. 🇭🇷🔵#MCFC 🔴#PSG https://t.co/xJ4J9R83lo pic.twitter.com/eujCbvthBi