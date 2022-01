PSG - Mercato : l'annonce de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid serait déjà programmée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce lundi, pour sa première émission de l'année, Josep Pedrerol envoie du lourd sur El Chiringuito TV. Le journaliste espagnol, animateur vedette du talk show, annonce que Kylian Mbappé a choisi de rejoindre le Real Madrid. « Bonne année 2022, l'année de Mbappé au Real Madrid », annonce-t-il. Avant d'ajouter : « C'est l'année de la liberté pour Kylian. Il va pouvoir accomplir son rêve : jouer au Real, avec Karim Benzema ».

Pedrerol ajoute que Mbappé a subi toutes sortes de pression, du PSG et de son entourage le plus proche, mais que le contrat est prêt, qu'il ne manque que la signature, et que l'officialisation de l'arrivée de Mbappé devrait être dévoilée après le 8e de finale de Ligue des champions entre le Real et le PSG. A suivre, bien évidemment...

🚨 INFORMACIÓN @jpedrerol 🚨



🐢 Confianza absoluta en el Real Madrid con el sí de Mbappé.



✍️Sólo falta la firma.



Ahora calma... Y tras la eliminatoria de Champions... 💣💥



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/Nhd44E4Tgf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2022