PSG - Mercato : l'Arabie Saoudite craque pour Neymar, Paris refuse un attaquant du FC Barcelone

Ce lundi, l'Equipe a lâché une bombe en dévoilant que Neymar souhaitait quitter le PSG et en avait informé ses dirigeants. Depuis, les rumeurs vont bon train à propos de la possible future destination du Brésilien. Selon Foot Mercato, l'Arabie Saoudite ferait, sans surprise, partie des prétendants et lui aurait proposé un salaire compris entre 300 et 400 millions d'euros. Une offre colossale sur laquelle le FC Barcelone ne risque pas de s'aligner malgré le rêve d'un retour dans l'esprit du joueur. RMC Sport et Relevo le confirment ce soir, le numéro 10 a très peu de chances de reporter le maillot blaugrana et la tendance serait même qu'il reste à Paris. Même si l'option Chelsea existerait toujours.

Le PSG refuse Ansu Fati

Pourtant, le club de la capitale ne verrait pas d'un mauvais œil le départ de sa star. En cas de transfert, Neymar laisserait derrière lui une attaque entièrement refaite à neuf. Gonçalo Ramos est arrivé tandis que les pistes Bradley Barcola et Randal Kolo Muani continuent d'avancer. En revanche, on sait déjà qu'un attaquant de renom ne signera pas cet été. D'après Fabrice Hawkins, le PSG aurait en effet refusé les services d'Ansu Fati, qui se retrouve poussé vers la sortie au Barça. Le jeune espagnol espère encore s'imposer en Catalogne malgré son statut fragile.

❗️Le PSG veut toujours se séparer de Neymar qui est ouvert à un départ.

➡️Peu de chance qu’il retourne au Barça : salaire XXL + Xavi a d’autres plans

🔹Son entourage n’a jamais rompu le lien avec Chelsea. Un club 🇧🇷intéressé

🔹Le voir rester à Paris reste la tendance pic.twitter.com/bXHEJI8oCV — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 7, 2023

