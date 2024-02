PSG Mercato : l'Arabie Saoudite relance l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Daniel Riolo l'a confirmé hier soir sur RMC : Kylian Mbappé et le PSG, c'est fini. La manifestation du CUP au Campus pour demander à l'attaquant de rester aura été vaine. En fin de contrat, le natif de Bondy va quitter la France. Reste à savoir avec quel club il va s'engager. Car le grand favori, le Real Madrid, n'a pas l'intention d'accepter n'importe quoi pour l'attirer. Et d'autres courtisans attendent patiemment leurs heures, parfois aidés par un coup de pouce extérieur... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Al-Ittihad prêt à verser 235 M€ pour Salah On pense notamment à Liverpool. A priori, les Reds n'ont ni les moyens ni la volonté de recruter Mbappé. C'est ce qu'avait déclaré Jürgen Klopp. Sauf que l'Allemand quittera son poste en fin de saison. Et que l'Arabie Saoudite aurait l'intention de remplir les caisses du LFP pour s'attacher les services de Mohamed Salah ! Selon The Athletic, Al-Ittihad serait prêt à battre le record du monde de transfert (détenu par le PSG avec Neymar, 222 M€) pour attirer l'Egyptien. Liverpool recevrait 235 M€. Largement de quoi verser une grosse prime à la signature à Mbappé et assurer au moins deux années de salaire... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. 🇸🇦💰 La nueva descomunal oferta de Arabia Saudí al Liverpool por Salah



✍️ @jlartus https://t.co/02ogRGqVkW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 12, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le club saoudien d'Al-Ittihad voudrait recruter Mohamed Salah cet été et serait prêt à verser 235 M€ à Liverpool cet été. Une telle manne permettrait aux Reds d'attirer Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat au PSG et est aussi en contacts avec le Real Madrid.

Raphaël Nouet

Rédacteur