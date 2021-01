PSG - Mercato : l'arrivée de Pochettino accélère deux dossiers estampillés Premier League !

Zapping But! Football Club PSG, OL, RC Lens : le monde du football rend hommage à Gérard Houllier

S'il laisse Leonardo œuvrer sur le Mercato du PSG, Mauricio Pochettino a quand même des vues sur les décisions à venir du directeur sportif francilien... Et il semblerait que l'arrivée de l'Argentin marque un tournant très « Premier League » dans les choix de Leo.

Le PSG aimerait vite boucler le transfert de Moise Kean (Everton)...

Parmi les souhaits du PSG figure notamment la signature définitive de Moise Kean, seulement prêté sans option d'achat par Everton et encore buteur hier soir sur la pelouse de Saint-Etienne (1-1). Si, pour éviter une flambée des prix, Leonardo souhaiterait boucler le dossier dès janvier pour un transfert à hauteur de 34,6 M€, Everton ne l'entend pas de cette oreille. Selon Foot Mercato, le board d'Everton joue la montre et préfère attendre l'été 2021 pour ouvrir des discussions.

… Et se faire prêter Dele Alli (Tottenham)

Autre dossier « made in UK » du PSG : celui menant au joueur de Tottenham, Dele Alli (24 ans). En disgrâce chez les Spurs sous José Mourinho, l'international anglais plait toujours autant à Paris et la présence de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG serait un atout indéniable pour l'attirer. Selon The Telegraph, Leonardo – qui a déjà été recalé à trois reprises pour le milieu britannique - pourrait utiliser son nouveau coach et ses bonnes relations à Tottenham pour débloquer le prêt de Dele Alli. Paris serait même « optimiste » pour boucler le deal cet hiver. Reste que les Spurs freinent actuellement le dossier afin de laisser le temps à Giovanni Lo Celso et Gareth Bale de revenir de blessure...