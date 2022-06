PSG - Mercato : l’arrivée de Zidane se confirme depuis Madrid et le Qatar !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Daniel Riolo a lâché une petite bombe hier soir. En pleine antenne, le consultant de RMC Sport a sous-entendu l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG cet été. Au détour d’une conversation, dans l’After, Riolo a en effet expliqué à Walid Acherchour que lui et son papa, grand fan de Zidane, seront « très contents » de l’identité du nouveau coach du PSG la saison prochaine.

Le polémiste a même été très insistant sur ce point à plusieurs reprises, validant assez clairement son arrivée à Paris. Alors que, dans le même temps, Mauricio Pochettino a publié plusieurs stories Instagram de « supers souvenirs » avec le PSG, en tant que joueur puis un cliché en tant qu’entraîneur, l’information selon laquelle Zidane arriverait à Paris s’est confirmée dans l’émission El Chiringuito.

C'est Paco Buyo qui s'y est collé. « J’ai reçu un coup de fil du Qatar pour me dire que Zidane s’était mis d’accord avec le PSG », a révélé l’ancien gardien du Real Madrid. L'ex portier espagnol est connu pour être proche du palais de Doha et de l’émir Al Thani.

🚨 "He recibido una LLAMADA de CATAR diciendo que ZIDANE ya se ha COMPROMETIDO con el PSG" 🚨



💣 ¡Ojo a lo que desvela @Francisco_Buyo en #ChiringuitoZidane! pic.twitter.com/6OC2MUgH44 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 9, 2022

Pour résumer Comme Daniel Riolo l’a annoncé jeudi soir sur l’antenne de RMC Sport, Zinédine Zidane se rapprocherait au plus haut point du Paris Saint-Germain. Foi d’un proche de l’émir du Qatar, Paco Buyo, ancien gardien du Real Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur