PSG - Mercato : l’avenir d’Ekitiké décidé !

Hugo Ekitiké déçoit beaucoup ces derniers mois. Après une saison remarquable à Reims, le jeune attaquant français ne parvient pas à confirmer les espoirs placés en lui au PSG. Avec quatre buts et une passe décisive en 23 matchs, son rendement est jugé plus qu’insuffisant d’autant plus qu’il bénéficie de temps jeu avec les blessures de ses coéquipiers. Alors que son attitude prétentieuse poserait problème à plusieurs cadres du vestiaire, les dirigeants ont pris une forte décision pour son avenir au PSG.

Selon “L’Équipe“, le PSG aimerait envoyer Hugo Ekitiké en prêt lors du prochain mercato estival. La faute à son attitude et son rendement qui ne conviennent pas au staff parisien. Les dirigeants estiment donc qu’un prêt serait la meilleure solution pour les deux parties !

Affaire à suivre…