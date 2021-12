Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Il y a un peu plus d'un mois, les photos de Kylian Mbappé et de l'actrice Emma Smets, heureux en tribune au Parc des Princes, avaient fait beaucoup parler. Closer avait même fait sa Une sur cette amitié devenue idylle sans qu'aucune annonce officielle n'intervienne depuis. Il faut dire que l'attaquant du PSG est aussi discret sur sa vie sentimentale que ne l'est la petite-fille de Johnny Halliday.

Kylian Mbappé – Emma Smet, officialisation imminente ?

Un gros indice pourrait cependant intervenir ce mois-ci. En effet, certains médias people laissent entendre que Kylian Mbappé pourrait profiter du calme relatif de son planning sur les prochains jours pour se rendre au théâtre de la Madeleine aux bras de sa petite-amie pour assister à l'une des dernières représentations de la pièce « Les grandes ambitions » où joue une certaine Estelle Lefébure... la mère d'Emma Smet.

Une chose est certaine : cette supposée histoire d'amour naissante à Paris inquiète le Real Madrid. D'après le magazine espagnol El Nacional, Florentino Perez craindrait de plus en plus que, pour rester aux côtés de sa belle, actrice vedette de la série « Demain nous appartient » sur TF1, Kylian Mbappé choisisse finalement de prolonger au PSG plutôt que de signer chez les Merengue où il est attendu libre en juin prochain. « Les dirigeants du Real Madrid craindraient de plus en plus que cette liaison n’interfère dans la décision » peut-on lire dans les colonnes du média ibérique.