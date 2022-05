PSG : l'avenir de Pochettino est scellé, Conte a une autre priorité

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Dans son pod cast hebdomadaire, Here we go, le journaliste italien Fabrizio Romano évoque le cas Pochettino au PSG. Selon lui, le départ du technicien italien ne fait aucun doute. Favori pour lui succéder, Antonio Conte, l'actuel coach de Tottenham, serait encore loin de Paris.

Romano croit en effet savoir que l'Italien n'écarte pas la possibilité de rester chez les Spurs, si ceux-ci sont assez ambitieux pour lui permettre de remporter un titre la saison prochaine. Conte aurait un rendez-vous programmé avec sa direction dès la fin de la saison. A suivre...

🎧 𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 🎧



🕊 Haaland, Ibra & more: who was Mino Raiola

📢 Lewandowski: Barça won’t give up

📢 Conte & Spurs: what happens?

📢 Gabriel Jesus top of #AFC list

📢 De Jong wants UCL football

📢 Marcos Alonso update@socios ⤵️https://t.co/PwJTFBIkUT