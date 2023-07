PSG - Mercato : l'avenir de Xavi Simons est scellé, officialisation ce mercredi !

Xavi Simons a brillé au PSV cette saison, terminant meilleur buteur d'Eredivisie, et le PSG a activé sa clause pour le faire revenir. Mais il ne portera pas les couleurs parisiennes en 2023-24.

Sky le confirme : l'ancien du Barça va rejoindre le RB Leipzig. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, mais avec une possibilité de transfert définitif en fin de saison, les deux clubs entretenant d'excellentes relations. Le deal devrait être officialisé demain.

Xavi #Simons and RB Leipzig, the deal will be finalized on Wednesday as the player will arrive today.



➡️ It’s a straight loan without an option to buy.



But: RB & #PSG with a top relation …



➡️ Permanent deal in 2024 not excluded for all involved - but nothing concrete for… pic.twitter.com/I9PicJmdkJ