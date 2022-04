PSG - Mercato : l'émir a la tête ailleurs qu'à Mbappé, sa succession se complique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Christopher Nkunku attire la convoitise de nombreux clubs européens après ses très bonnes prestations avec son club allemand de Leipzig. L’ancien milieu de terrain du PSG a même été récompensé de ses efforts pour une première sélection en Équipe de France le 28 mars dernier, contre la Côte d'Ivoire. Alors que le mercato estival approche à grands pas, l’avenir de Nkunku ne fait plus aucun doute.

En effet, le directeur du football de Leipzig Oliver Mintzlaff s’est exprimé sur l’avenir de son joueur lors d’un entretien à la télévision allemande. L’occasion pour lui de sceller le sort du milieu de terrain : « Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime autant le redire ici : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine. » Une sortie médiatique qui a le mérite d’être claire et qui fixe également les clubs intéressés par le natif de Lagny-sur-Marne.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! Oliver Mintzlaff, patron du RB Leipzig, a indiqué que Christopher Nkunku sera toujours au club la saison prochaine ! pic.twitter.com/BdEVE4Mits — BeFoot (@_BeFoot) April 21, 2022

Adam Duarte

Rédacteur