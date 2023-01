PSG - Mercato : l’émir Al-Thani prêt à le faire signer, Riolo et Ménès s’étouffent !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L’avenir de Sergio Ramos (36 ans) pourrait encore s’écrire au PSG à a fin de la saison en cours. Libre en juin prochain, le défenseur central aurait convaincu ses dirigeants de miser sur lui encore quelques mois malgré des prestations en demi-teinte cette année.

D’après The Athletic, le PSG penche ainsi pour cette option pour éloigner la menace constituée par Al Nassr et Cristiano Ronaldo. « Cette saison, il a été incroyable. Personne ici n’a compris pourquoi l’Espagne ne l’avait pas appelé pour la Coupe du monde au Qatar. S’il continue comme ça, on lui proposera une prolongation », a assuré un membre du PSG au sujet de Ramos.

Après la prestation calamiteuse de Ramos à Lens (1-3), l’ancien capitaine du Real Madrid s’était attiré les foudres de Daniel Riolo et Pierre Ménès, le second jugeant notamment que l’intéressé y était pour beaucoup dans la dégringolade progressive de Marquinhos.