PSG - Mercato : l’émir dégaine une offre totalement dingue pour Mbappé, le Real Madrid panique !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le monde du football est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) et la question « où jouera-t-il la saison prochaine ? » Personne, aujourd’hui, n’a vraiment la réponse à cette interrogation qui s’étirera quelques jours encore. Même pas l’émir du Qatar en personne.

En visite diplomatique en Espagne cette semaine, le prince Al Thani semble éloigné des négociations pures et dures mais il aurait néanmoins formulé une proposition de la dernière chance à Mbappé. Sky Sports parle en effet d’un salaire net de près de 5 millions d’euros par mois, ce qui équivaudrait à près de 57 M€ par an !

La proposition serait totalement dingue et suffisamment poussée pour que le Real Madrid commence à douter. « Il y a un mois, le Real Madrid disait que Mbappé jouerait à 100% chez eux la saison prochaine, ce n’est plus du tout le cas, a révélé Josep Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Et jusqu’à preuve du contraire, il n’a encore rien signé avec le Real Madrid. »

🚨🚨| PSG are offering Kylian Mbappe a pay package understood to be around £4M a month. They have attempted everything. @SkySportNews