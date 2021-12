PSG - Mercato : l’émir du Qatar a relancé Mbappé, le Real Madrid stoppé net !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À peine le tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid acté, on parle déjà du dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, l’imminence de cette double confrontation devrait considérablement retarder le calendrier initial programmé par Florentino Pérez dans l’optique de recruter le buteur de 22 ans.

Si rien ne laisse penser que la position de Mbappé quant à son rêve de signer un jour au Real Madrid a évolué, L’Équipe fait savoir ce mardi que rien ne devrait se décider avant le printemps prochain et cette double confrontation en C1. Frédéric Hermel a confirmé ce timing hier soir sur RMC Sport en assurant que l’intéressé ne va pas vouloir se bousculer pour se mettre d’accord avec les Merengue. De plus, le quotidien sportif nous apprend que le PSG n’a toujours pas renoncé à prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

« Les discussions ont récemment repris, sans avancée notable, sachant que la dernière offre en août lui proposait déjà de devenir le premier salaire de l’équipe, expliquent nos confrères. Si la tendance, à ce jour, pencherait plutôt pour un départ l’été prochain, Mbappé a expliqué ne pas avoir tranché sur son avenir et ne pas envisager de le faire à cette période. Ce tirage pourrait d’ailleurs offrir un délai au PSG. Même s’il en aura bientôt le droit, il apparaît peu probable qu’il discute en coulisses avec les dirigeants madrilènes avant la fin de cette confrontation, début mars. À Paris d’en profiter. »

