PSG - Mercato : l’émir du Qatar a trouvé plus fort que lui pour Pogba

Paul Pogba (28 ans) était sans conteste le meilleur joueur de l’Euro après la 1ère journée de la compétition. Sa prestation très neutre samedi contre la Hongrie l’a fait reculer dans cette hiérarchie avant le choc contre le Portugal mercredi à Budapest.

Le PSG sera particulièrement attentif au rendement du milieu de terrain de Manchester United, Leonardo ayant rouvert l’opportunité de le recruter au mercato estival. Problème : le dirigeant brésilien pourrait trouver plus déterminé que lui avec les Red Devils eux-mêmes.

121 millions d'euros pour Pogba à MU ?

Selon The Sun, les Mancuniens n’ont aucune envie de voir Pogba partir libre dans un an et ont donc décidé de sortir les grands moyens en lui proposant de devenir le joueur le mieux payé de Premier League pour le convaincre de rester ! Dans les faits, un salaire hebdomadaire de plus de 465 000€ est évoqué, ce qui représenterait un peu moins de 24,2 M€ sur une année.

MU se propose de payer ses émoluments indécents pendant 5 ans, soit jusqu'en juin 2026. Au total, ce contrat représenterait donc des revenus à hauteur de près de 121 M€ pour le Français, qui reste aiguillé par Mino Raiola.

