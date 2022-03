PSG - Mercato : l’émir du Qatar prêt à éjecter Messi et Neymar pour prolonger Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

L’émir du Qatar commence à comprendre que le joueur qui porte le projet du PSG à bout de bras se nomme Kylian Mbappé. N’est-il pas trop tard ? Alors que Neymar (30 ans) et Lionel Messi (34 ans) ont le plus souvent été mis en avant, on apprend aujourd’hui qu’ils passent désormais derrière le champion du monde 2018 !

« Les cas Neymar et Messi ont récemment été discutés en interne, assure le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter. En l’état, les deux joueurs ne seraient pas retenus en cas d’offres satisfaisantes. Ces départs, bien que difficilement réalisables, pourraient selon les dirigeants faciliter la prolongation de Mbappé. »

L’éclair de lucidité des dirigeants du PSG serait louable. Mais, aux dernières nouvelles, Mbappé aurait déjà pris la décision de signer libre au Real Madrid cet été. Pire, le crack de 23 ans aurait même déjà fait ses adieux à certains coéquipiers du vestiaire parisien.

Les cas Neymar et Messi ont récemment été discutés en interne. En l’etat, les deux joueurs ne seraient pas retenus en cas d’offres satisfaisantes. Ces départs, bien que difficilement réalisables, pourraient selon les dirigeants faciliter la prolongation de #Mbappé. https://t.co/CDxpttvV1b — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 29, 2022

Pour résumer Si rien n’indique que Lionel Messi et Neymar quitteront le PSG au mercato estival, les dirigeants du club de la capitale ne verraient pas d’inconvénients à s’en séparer pour conserver et prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Bastien Aubert

Rédacteur