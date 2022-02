PSG - Mercato : l’émir du Qatar sort l’artillerie lourde pour attirer Zidane

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Rien n’arrêtera l’émir du Qatar dans sa quête de Ligue des champions. Arrivé en 2011, QSI croit encore à Mauricio Pochettino pour mener la barque cette saison mais ne a déjà anticipé le prochain exercice en nommant Zinédine Zidane sur le banc de touche parisien.

L’affaire est encore loin d’être réglée puisque l’ancien coach du Real Madrid ne veut pas travailler avec Leonardo, préfère Arsène Wenger et entend avoir la mainmise sur tous les transferts réalisés au mercato. Cette dernière requête pourrait lui être accordée. Selon Foot Mercato, les dirigeants du PSG ont envie de sortir l’artillerie lourde pour convaincre Zidane de signer à Paris cet été.

En plus des pleins pouvoirs sur les transferts, ces derniers ont ainsi l’intention de lui accorder un salaire pharaonique, bien supérieur à celui de Mauricio Pochettino (8 M€ net par an) et même au dernier contrat de Zizou au Real Madrid lors de son deuxième passage à la Casa Blanca (12 M€ net par an).

