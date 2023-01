PSG - Mercato : l’émir du Qatar sur le point de faire signer un joueur polémique

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a encore mordu la poussière. Dépassés par un Stade Rennais sûr de sa force et gonflé à bloc par un passage à une défense à 5 judicieux opéré par Bruno Genesio, les hommes de Christophe Galtier ont été incapables de mieux faire pendant 90 minutes. En défense, la charnière a tenu le choc pendant une heure avant qu’Hamari Traoré trouve la faille (65e) après avoir fait faux bond à Sergio Ramos et consorts. Auteur de deux prestations rassurantes après son fiasco à Lens, l’Espagnol pourrait d’ailleurs voir une bonne nouvelle arriver très bientôt. Selon Eduardo Inda, l’ancien capitaine du Real Madrid serait en effet « proche de prolonger son contrat au PSG. » Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste n’a pas donné plus de détails mais voir le vieillissant Ramos (35 ans) étirer son bail à Paris risque de donner des boutons à Pierre Ménès et Daniel Riolo, qui l’annoncent cuit. 🚨 "RAMOS, CERCA de RENOVAR con el PSG" 🚨



Lo está contando #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/4oZuVTIKx3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2023

Pour résumer Malgré une prestation honorable au Roazhon Park au sein de la charnière du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (36 ans) n’a pu empêcher la défaite des siens. Cela ne devrait pas l’empêcher de prolonger son contrat avant juin prochain.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life