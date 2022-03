PSG - Mercato : l'émir lâche l'affaire pour Mbappé, Messi et Neymar sauvés par leur contrat ?

Zapping But! Football Club Quels sont les enjeux de la fin de saison du PSG ?

Ce jeudi, L'Equipe consacre une double page à l'avenir du PSG. Il y est notamment question des bonnes résolutions prises par les dirigeants pour enfin franchir un cap au plus haut niveau. L'idée serait que le prochain entraîneur ait davantage de pouvoirs, que le collectif soit plus fort, qu'il y ait moins de stars, que les jeunes aient plus leur chance... Concernant le trio magique, surprise, il est très peu question de Kylian Mbappé. Et pour cause, si le PSG espère toujours garder son champion du monde, il a conscience que ça ne dépend plus de lui.

Pour ce qui est de Lionel Messi et Neymar, l'idée d'un départ traverse l'esprit des dirigeants parisiens mais ceux-ci savent que ce sera très compliqué : "Sur le papier, avec des contrats qui courent respectivement jusqu'à 2023 et 2025 (bientôt 2026), Lionel Messi et Near ont de solides chances de rester, ne serait-ce que parce que personne ne semble en mesure de leur offrir des revenus équivalents ailleurs. Mais une interrogation existe à leur sujet, en interne, au regard de leur disproportion entre leur poids dans l'équipe et leur rendement cette saison. Leur sort pourrait dépendre de la réflexion en cours à Doha. Pour le dire autrement, si l'actionnaire décide de rédéfinir le projet du club en l'axant vers moins de bling-bling, il n'est pas exclu de voir le PSG favoriser un départ de ses deux stars sud-américaines - en MLS par exemple, que le duo aimerait découvrir. Rien n'est fait à ce jour : d'un côté car ça pourrait lui coûter cher en indemnités ; de l'autre car à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, ils restent des vecteurs médiatiques forts et leur départ créerait une déflagration".

La une du journal L'Équipe du jeudi 31 mars 2022

Le journal : https://t.co/0Sg70hvunK pic.twitter.com/tO3OMJswMw — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 31, 2022

Pour résumer D'après L'Equipe, une réflexion est toujours en cours du côté de Doha concernant l'avenir du PSG. Mais il est de plus en plus probable que Kylian Mbappé parte et que Neymar ainsi que Lionel Messi restent, protégés par la lourdeur des indemnités à leur verser.

Raphaël Nouet

Rédacteur