PSG – Mercato : l'Emir peut remercier Neymar pour le gros coup Sergio Ramos

Après une première interview fleuve accordée à RMC, Sergio Ramos (35 ans) enchaîne les entretiens suite à son arrivée au PSG. L'ancien défenseur du Real Madrid a notamment assuré que Neymar avait tenu un rôle prépondérant dans sa signature.

« Avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu'il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu une relation d'amitié extraordinaire. Cela vaut aussi pour Di Maria ou Keylor Navas d'ailleurs, avec qui je suis resté très ami. On a été ensemble un été au Costa Rica, et on s'apprécie », a-t-il glissé.

« Neymar m'a appelé ? Oui, oui, c'est vrai »

Appuyant sur l'appel décisif de Neymar : « Oui, oui, c'est vrai. Mais avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président, avec Leonardo, avec Pochettino. Tous m'ont convaincu à leur manière ».

Quant à savoir ce qui avait fait la différence sur le dossier : Sergio Ramos est très clair : « Les deux ans de contrat. Pour ma tranquillité et celle de ma famille. Et ensuite, le projet sportif. Pour les deux ans, le club ne m'a posé aucun obstacle. Pour le projet sportif, je pense que n'importe qui serait convaincu avec les joueurs présents ».