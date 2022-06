PSG - Mercato : l’émir prend déjà un camouflet pour la priorité de Campos !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Tout juste nommé conseiller sportif du PSG pour gérer le recrutement, Luis Campos a listé ses priorités. Et en défense, le profil de Milan Skriniar (27 ans), le défenseur central slovaque de l’Inter Milan, aurait été coché par le Portugais. Mais le club italien se montrerait intransigeant en négociations, pour son joueur qui n’a plus qu’une année de contrat en Italie.

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Mario, le PSG et l’Inter Milan sont en discussions depuis une dizaine de jours pour Milan Skriniar. Le club de la capitale aurait formulé une offre de 50 M€ mais l’Inter a fixé le prix du Slovaque à 80 M€. Il y aurait donc une grande marge d’écart entre la proposition de Paris et les attentes du club milanais. À voir si le PSG pourra augmenter son offre dans les jours à venir pour répondre aux exigences des Italiens.

