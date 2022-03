PSG - Mercato : l’émir va dégager Sergio Ramos, son remplaçant est déjà ciblé

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Recrue phare du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain où il est arrivé libre après avoir passé 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos, qui n'en finit plus d'enchaîner les blessures depuis son arrivée dans la capitale française, n'a disputé que 5 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG.

C'est pourquoi le défenseur central espagnol devrait être poussé vers la sortie l'été prochain par les dirigeants parisiens, selon les informations du journaliste d'Amazon Prime Vidéo, Fabrice Hawkins, qui annonce que le PSG serait intéressé par Evan Ndicka pour remplacer Sergio Ramos.

Formé à l'AJ Auxerre, le défenseur central français évolue à l'Eintracht Francfort depuis l'été 2018. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club allemand, Evan Ndicka a une valeur marchande estimée à 28 millions d'euros par Transfermarkt.

🔴 Au Paris Saint-Germain, on ne peut que constater les difficultés de Sergio Ramos qui sera poussé vers la sortie l’été prochain.



Le PSG recherche un défenseur jeune et fiable. Evan #Ndicka a bien été sondé. Rien de plus pour le moment.