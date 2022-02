PSG - Mercato : l'entourage de Mbappé dément l'accord avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le média allemand, Bild, a annoncé ce lundi que Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l'été prochain. Chez les Merengue, l'attaquant français devrait toucher un salaire annuel de 50 millions d'euros brut.

Mais l'entourage de l'attaquant français aurait démenti ces informations à Canal+. Même son de cloche chez Fabrizio Romano, qui a affirmé qu'aucun accord n'avait encore été trouvé entre l'ancien joueur de l'AS Monaco et la Casa Blanca. "Kylian Mbappé au Real Madrid n’est pas pour maintenant. Oui le Real Madrid travaille sur ce dossier. Mais ce n’est pas maintenant qu’il va signer et que le dossier sera réglé. Ce n’est pas maintenant", a confié le journaliste italien sur Twitch.

🚨 L’entourage de Kylian Mbappé 🇫🇷 dément à @CanalplusSport les informations de BILD parues dans la journée. Aucun accord. ❌ — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 31, 2022